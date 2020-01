Széteső építményekkel érkezik a Fortnite: Chapter 2 második szezonja!

Egyszer már kapott egy jókora halasztást a Fortnite : Chapter 2 második szezonjának rajtja, azonban megint csúsztatják a következő évad premierjét, igaz, ezúttal nem akkora mennyiségben, hogy komolyabban felkavarja az állóvizet a halasztás.

Múltkor még arról szólt a fáma, amikor decemberről mozdították át a szezonkezdést, hogy majd kora februárban jön a második évad, ennek ellenére most bejelentették hivatalosan is, hogy február hatodikáról áttették az időpontot február 20-ára.Vár ránk majd egy két hetes event, viszont ami még izgalmasabb, hogy február elején áttér a játék az Unreal Engine Chaos fizikai motorra, aminek a lényege, hogy, ezzel is egy új játékelemet beemelve.