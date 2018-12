Szerinted melyik Steames játék hozta idén a legtöbb bevételt?

Lassacskán búcsút intünk a 2018-as évnek, és ahogyan az ilyenkor lenni szokott, minden területen érkeznek az évösszegzők, ennek értelmében a Valve is előhozakodott az idei Steames statisztikákkal.

Egészen konkrétan több toplistát leshetünk meg a Steam felületén, többek között a legtöbb bevételt generáló produktumok is kaptak egy pofás kis top 100-as felsorolást, melyből kiderül, hogy a GTA V, a CS:GO és a PUBG idén is nagyot ment, de van itt nekünk Monster Hunter World, Rocket League, Dota 2, Far Cry 5, Warframe, de még a Civilization VI is felkerült a listára,A legjobb új megjelenéseket is pontokba szedték hónapos bontásban, itt olyan címeket találunk, mint a Celeste, a Dragon Ball FighterZ és a Metal Gear Survive, utóbbi első körben meglepő lehetne, ellenben ne feledjük, hogy hónapos bontásban azért annyira nem nehéz egy Metal Gear-játéknak nagy bevételt összehoznia.A legtöbb egyidejű felhasználók szempontjából is rangsorolták az idei felhozatalt, a csúcstartók között természetesen ott figyel ismételten a PUBG, a Rainbow Six Siege, a GTA V, a Warframe, a Monster Hunter World, de ami igazán érdekes, hogy a Path of Exile és a Realm Royale is volt, hogy átlépte a bűvös 100 ezres határt.Early access szoftverek terén is voltak ám idén meglepetések, természetesen a legjobbak között ott van a Dead Cells, a Rust és a Subnautica, no meg azért csak ráfért még a listára a Conan Exiles és a The Forest is.Amennyiben szeretnéd te magad böngészgetni ezeket a listákat, kattints ERRE az oldalra!