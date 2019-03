Szeretnél ingyen egy GRID 2-t? Mondjuk, mi a teendőd!

Mindig azt valljuk, hogy az ingyenes játékokra folyton érdemes lecsapni, tekintve, hogy sosem tudni, mikor jöhet meg az embernek egy olyan zsánerű alkotáshoz a kedve, ami úgy általánosságban nem tartozik a favoritjai közé.

Az autós játékok szerelmesei imádni fogják az alábbi ajánlatot, de persze mindenkinek ajánljuk, hogy zsákolja be a Humble Bundle által bérmentve elérhető GRID 2 -t, ami egy messze jól sikerült versenyjáték, egyenesen 2013-ból.Ahhoz, hogy begyűjtsd, kattints IDE , majd az oldal tetején lévő GRID 2 -re nyomj rá, majd a Get the Game-re kattintva már tied is a szoftver. Fontos adalék, hogy ezzel két DLC-csomagot is megkaparintasz,(enélkül nem kapod meg a játékot), illetve nem árt igyekezni, mert az ajánlat csak hétfő késő délutánig él!