Szeretnél ingyen egy DiRT Rallyt? Mondjuk, mi a teendőd!

Ismételten nagyvonalú ajánlatot biztosít a Humble Bundle újonnan, merthogy a nyárvégi nagy leárazás kellős közepette a kedvezményeik mellett még egy szoftvert bérmentve letölthetővé is tettek PC-re.

Nem másról van szó, mint a DiRT Rallyról, amit most azonnal, mindenféle habozás nélkül be is zsákolhatunk, mindössze annyi a teendőnk, hogy IDE kattintunk, majd. Természetesen a bejelentkezés elengedhetetlen.Ezt követően azonban máris a könyvtárunk részét képzi az alkotás, viszont nem árt sietni, merthogy az ajánlat csak erre a hétre érvényes, azonban valljuk be, egy ilyen címért azért már érdemes egy picit megerőltetnie magát még az átlag gamernek is.