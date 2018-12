Szeretnél egy ingyenes operátort Rainbow Six Siege-ben? Mondjuk, mi a teendőd!

Akinél huzamosabb ideig pörgött a Rainbow Six Siege, az pontosan tudja, hogy mennyi ideig is tart kifarmolni egy-egy operátort, viszont a Ubisoftnál is beköszöntött a karácsony, így ők is osztogatnak egy kis ajándékot.

Esetünkben az említett játékhoz kapcsolódik az akció, hiszen teljesen bérmentve oldhat fel minden játékos egy DLC-s operátort a Rainbow Six Siege-ben, mindössze annyi a teendő, hogy bejelentkezel a játékba, viszont fontos információ, hogy véletlenszerűen kapod az új karakteredet, nem választhatod ki te magad, hogy melyiket akarod.Akkor sincs probléma, ha már rendelkezel minden karakterrel, lévén a Ubisoft erre is felkészült - ebben az esetben 25 ezer renownt (játékbeli pénzt) kapsz.. Nekem sikerült egy Kaidot nyitnom, viszont nagyon kíváncsian várjuk a beszámolókat a kommentszekcióban, hogy ti kit kaptatok eme karácsonyi ajánlat keretei között!