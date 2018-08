Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az Overwatch eddigi legtartalmasabb, leglátványosabb és talán leginkább megosztó animációs kisfilmje érkezett meg a napokban, melynek főszereplője az egykori profi StarCraft-játékosból lett harcos amazon lett.

Ő nem más, mint D.Va, akiről kiderül, hogy a kemény mecha váz mögött azért egy érző szívet takaró, érzékeny lány húzódik meg, akit most még jobban a szívedbe zárhatsz, lévén a Blizzard egy újabb videót adott ki a múltkori mellé.Bár ez csak egy Behind the Scenes témájú darab lett, tehát, ellenben Ben Dai és Jake Patton nemcsak az animációs filmecske készüléséről, hanem magáról D.Váról is újabb érdekes részleteket osztanak meg velünk.

Nézd nagyban ezt a videót!