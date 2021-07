Szeptembertől leveszik a digitális piacterekről a Forza Motorsport 7-et

Forza Motorsport 7 kapcsán a Microsoft és a Turn 10 kettőse bejelentette , hogy életciklusa végéhez közeledik, ugyanis szeptembertől kezdve nem fogják tovább árulni a digitális piactereken a versenyjátékon.

Egészen konkrétan szeptember 15-étől lehetetlenítenek el mindenkit attól, hogy megvásárolják a játékot, azonban természetesen ha birtokunkban van a program, akkor megtarthatjuk. Érdekes lépés mindenképp, főleg annak függvényében, hogy, főleg úgy, hogy a redmondiak a Game Pass-ből is kiveszik a szoftvert.A multiplayer és az egyéb online szolgáltatások is elérhetőek maradnak, szimplán csak megvenni nem lehet majd a Forza Motorsport 7 -et.