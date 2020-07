Szeptemberre várhatjuk a következő Ubisoft Forward eseményt

Ahogyan azt már a legutóbbi Ubisoft Forward eseményen jelezte Yves Guillemot, a Ubisoft atyaúristene, lesz idén még egy event ugyanezen a néven, amin a stúdió a további játékait fogja prezentálni, ezt pedig szeptemberre várhatjuk.

Konkrét dátummal egyelőre még nem dobálóztak, programlistával meg aztán pláne nem, így nem is nagyon merünk feltételezésekbe bocsátkozni, hogy vajon két hónap múlva mivel hozakodhatnak elő a franciák. Szeretnénk hinni, hogy a Beyond Good & Evil 2 és a Skull & Bones ott lesz a palettán, a remény hal meg utoljára.Vélhetően az elkövetkezendő hetekben el fognak kezdeni szivárogni, hogy mik lesznek ott az eseményen, bár azért most reméljük, hogy nem fog minden már az event előtt kikerülni az internetre...