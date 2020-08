Szeptemberre kapott megjelenési dátumot a Vampire: The Masquerade - Shadows of New York

Még az idén biztosan kapunk egy játékot a legendás Vampire: The Masquerade univerzumon belül, a Draw Distance fejlesztői ugyanis bejelentették, hogy szeptemberben érkezik a Shadow of New York.

A korábban megjelent Coteries of New York folytatásaként, de sokkal inkább kiterjesztéseként értelmezhető alkotás kalandjátékos körítést kapott, ezáltal egy minden eddiginél történet-orientáltabb alkotás vár majd ránk, aminek részeként alaposabban is megismerhetjük a vámpírfrakciókat, az egyes karaktereket és így tovább. Vampire: The Masquerade - Shadows of New York várhatóan szeptember 10-én érkezik - ezt az alábbi teaser is alátámasztja -, a célplatformok között pedig a PC, a PS4, az Xbox One és a Nintendo Switch állnak.

Nézd nagyban ezt a videót!