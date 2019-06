Szeptemberre kapott megjelenési dátumot a Code Vein

Egy nagyobbacska csúszás után a Bandai Namco az E3 alkalmából egy friss trailer társaságában bejelentette, hogy napra pontos megjelenési dátumot tűztek ki a Code Vein című vámpíros akciójátékhoz.

Méghozzá megint, hiszen a Code Vein eredetileg már tavaly megjelent volna, de az utolsó pillanatban behúzták a kéziféket a készítők, így az anime megjelenésű Dark Souls-nak is csúfolt alkotás az idei esztendőre csúszott.Most pedig már azt is tudjuk, hogy csak a nyarat kell türelmesen kivárnunk ahhoz, hogy a Code Vein végre megjelenhessen, lévén az alkotástPC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

