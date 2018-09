Szeptemberben sem jön még a cross-play a Rocket League-be

Roppant régóta tervezi már a Psyonix, hogy implementálják a cross-play lehetőségét a Rocket League-be, és bár szedett-vedett módon benne van a játékban, eddig csak és kizárólag privát meccseken tudtunk más platformokon játszó barátainkkal vandálkodni.

A fejlesztők eltervezték, hogy még a nyáron befut a RocketID névre keresztelt funkció, mellyel már online meccsekre is érvényes lett volna a cross-play, ezt azonban augusztusban megosztották a nagyérdeművel, hogy csak szeptemberben tudják élesíteni az ezt tartalmazó frissítést, most viszont bejelentették, hogyAz információ a Psyonix hivatalos weboldaláról származik, ahol nem mellesleg taglalják egy kicsit a nemrégiben élesített frissítést is, no meg persze a jövőbeni terveikről is esik pár szó, tehát mindenképp érdemes vetni rá egy pillantást.