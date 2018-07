Szeptemberben jön a The Bard's Tale IV: Barrows Deep

Az inXile Entertainment bejelentette, hogy bár eredetileg a nyár végére tervezték, azonban egy kicsike csúszással és egy nyúlfarknyi alcímmel ellátva szeptemberben jelenhet majd meg a The Bard's Tale IV című szerepjáték.

A Caith csodálatos fantáziavilágában játszódó alkotás első körben kizárólag PC-re roboghat majd be szeptember 18-án, de később konzolos megjelenés is várható belőle, a főszerepben egy a széria gyökeréig visszanyúló, tehát minden téren klasszikus szerepjátékos élménnyel.A The Bard's Tale IV: Barrows Deep egyébiránt egy belső nézetes, kifejezetten egyjátékos élményekre koncentráló, parti alapú szerepjátékos kaland lesz, melyben a harcok, a karakterépítés, a dungeonok kisöprése, a küldetések teljesítése vagy a mágikus szörnyek legyűrése éppen olyan fontos lesz, mint a fejtörők teljesítése., ezáltal akik támogatták a projektet a Kickstarteren, vagy előrendelték a méregdrága kiadásokat, máris belekóstolhatnak a The Bard's Tale IV: Barrows Deep-be, amit többek között olyan apróságok miatt is várunk, mint Nathan Long, a Wasteland 2 írójának története, vagy Ged Grimes, a Simple Minds bőgőse által jegyzett zenék.

