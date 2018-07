Szeptemberben jön a Pathfinder: Kingmaker

A Deep Silver és az Owlcat Games bejelentették, hogy a sikeres Kickstarter-kampány után - majdnem 1 millió dollár gyűlt össze a projektre - idén ősszel végre célegyenesbe ér a Pathfinder: Kingmaker című RPG.

A pen and paper alapú szerepjátékok legszebb élményét a képernyőre varázsoló alkotás ugyanis szeptember 25-én jelenik majd meg PC-re, és nemcsak digitálisan, hanem dobozos kiadásban is megvásárolhatják maguknak a rajongók, sőt mi több, a standard formula mellett három különleges csomag is várható.A Noble Edition például az alapjátékon túl két prémium tárgyat, egy digitális művészeti könyvet, a játék zenéit és egyéb apróságokat tartalmaz majd 55 dollárért, 70 dollár ellenében viszont már a Royal Edition vár ránk, ami ezeken kívül egy digitális térképet, egy vörös panda petet és egy Chris Avellone által írt kalandmodult is tartogat.A legnagyobb csomag várhatóan az Imperial Edition lesz, ami az említett pakkokkal érkező extrákon felül a Season Pass-t is felvonultatja 85 dollárért.

