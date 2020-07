Szeptemberben jön a Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, 2021-ben kapjuk az első DLC-t

A THQ Nordic végre valahára első kézből villantotta meg a Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning et, hiszen bár két éve a kiadónál vannak a jogok, de eddig nemigen kezdtek semmit az IP-vel - most egy felújítás formájában támasztják fel a sorozatot.

A grafikai turbózáson túl a játékmeneten is fognak annyit finomhangolni, hogy érezhetően modernebb legyen a végeredmény, Kaptunk egy CGI trailert ennek örömére, amely beharangozza, hogy szeptember 8-án jön az alkotás, de itt még nem ér véget a móka!

Be is jelentették ugyanis, hogy, mely további tartalommal látja el a közkedvelt szoftver feldolgozását. Lesz egy Collector's Edition is 110 euróért, amihez szintén készült egy bemutató trailer: