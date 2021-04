Szeptemberben jön a Hot Wheels Unleashed

A Milestone bejelentette, hogy idén szeptember 30-án robog be közénk a Hot Wheels Unleashed , amely végeláthatatlan száguldásokat és menő járgányokat kínál a jól ismert brand égisze alatt, ráadásul mindenféle platformon.

Az alkotást ugyanis kiadják PC-re, PS4-re, Xbox One-ra, PS5-re, Xbox Series S / X-re, valamint Nintendo Switch-re is. PC-n egyaránt elérhető lesz a Steam és az Epic Games Store kínálatában a produktum, úgyhogy nem kell exkluzivitással számolnunk.Hogy pontosan hogyan is kell elképzelni a Hot Wheels Unleashed et, abban az alábbi trailer segít, lévén a Milestone srácai publikáltak egy két perces kedvcsinálót, ami dugig van gameplay jelenetekkel. Nektek hogy tetszenek az eddig látottak, és mennyire vagytok izgatottak a premier kapcsán?

