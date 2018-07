Szeptemberben jön a Friday the 13th: The Game dobozos kiadása, az egyikben Jason maszk is lesz

Miután digitálisan gyakorlatilag már kifutott, a Gun Media munkatársai bejelentették, hogy két fizikai kiadásban is megjelenik még az ősszel a Friday the 13th: The Game , így várhatóan szeptember 4-én csaphatunk majd le rá először PS4-re és Xbox One-ra.









A kétféle kiadás közül az egyszerűbb a 40 dolláros Ultimate Slasher Edition lesz, amiben az alapjáték mellett az összes eddig megjelent prémium DLC helyet kap, még a Kickstarter-exkluzív Savini Jason skin és ruhacsomag is, méghozzá egy limitált poszter mellett.A non plus ultrát azonban az Ultimate Slasher Collector's Edition jelenti majd, a 70 dolláros csomagban ugyanis a fentiek mellett megtalálhatjuk majda Friday the 13th: Part III-ból.