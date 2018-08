Szeptemberben indul a Rune korai változata

Már nem kell sokáig várnunk arra, hogy PC-n kipróbálhassuk a legendás Rune újragondolását, a Human Head Studios ugyanis bejelentette, hogy szeptemberben elindítják a játék korai változatát.

Bár a végleges verzió megjelenését is az idei évre ígérték korábban, a Steam Early Access megjelenésen kívül azonban mást ne várjunk 2018-ban a projekttől, méghozzá annak ellenére sem, hogy a fenti hírek mellé befutott aktuális kedvcsinálón egészen csinosan fest a játék.Sőt mi több, a fentieket megkoronázva a Rune gépigényét is megkaptuk, amiből kiderül végre, hogy nem kell majd túl erős gép ahhoz, hogy nálunk is fusson a program. Mutatjuk a részleteket:OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10Processzor: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300Memória: 8 MB RAMGrafikus kártya: nVidia GeForce 760 / AMD Radeon HD 7850HDD: 25 GB szabad helyOS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10Processzor: Intel Core i5-4590 / AMD A-10Memória: 8 MB RAMGrafikus kártya: nVidia GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470HDD: 25 GB szabad hely

