Szeptemberben indul a Nintendo Switch online szolgáltatása

A Nintendo Switch sikerének kutatásában az egyik legnagyobb érdekesség határozottan az, hogy a japánok konzoljának úgy sikerült az élre törnie, hogy egyelőre nem rendelkezik olyan online szolgáltatással, mint amivel a PS4 vagy az Xbox One.

Persze a Nintendo már tavaly megígérte, hogy pótolják hiányosságukat, és amint kiderült, erre egészen szeptemberig még várnunk kell, hiszen akkor startolhat el a Nintendo Switch Online, amihez, ezért cserébe pedig garantált hozzáférést kapunk az online játékhoz, a lobbikhoz, a voice chathez, a Classic Game Selection-höz, de mindemellett még exkluzív Nintendo eShop akciók is várnak ránk.Mindez persze csak a jéghegy csúcsa, hiszen a Nintendo jelenleg is dolgozik a részleteken, ezáltal többek között ingyen játékokra is számíthatnak majd az előfizetők, de a pontosítások vélhetően még a nyáron megtörténnek.