Szeptemberben érkezik PS5-re a The Medium

Ahogyan azt nemrégiben elkezdték sugallni a különféle pletykák, most meg is történt a hivatalos bejelentés, mely szerint a Bloober Team égisze alatt megfogant, eredetileg PC- és Xbox Series S / X exkluzív The Medium ellátogat PS5-re is.

, valamint még egy fizikai verziót is kiadnak PlayStation 5-re, PC-re és Xbox Series X-re. Lesz egy különleges kiadás is The Medium : Two Worlds Special Launch Edition cím alatt, amelyben találunk egy steelbookot, a játék zenéjét, valamint egy zseniális művészeti albumot.Ha esetleg nem hallottál még a The Medium ról, akkor az alábbi kedvcsináló ad egy kellő képet arról, hogy mire számíthatsz: lényegében egy ízig-vérig horrorélményről van szó, egy természetfeletti csavarral az egész mögött.

