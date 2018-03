Szeptemberben érkezik nyugatra a Dragon Quest XI

A Square Enix bejelentette, hogy bár egy kicsit még várni kell rá, de ősszel PC-re és PS4-re is elhozzák majd a korábban csak Japánban megjelent Dragon Quest XI című szerepjátékot.

A felénk Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age címmel érkező alkotás várhatóan, és a lokalizáció mellett egy halom új tartalmat és extrát is garantál az alaphangon több mint 100 órányi játékmenet mellé.Hogy még teljesebbé tegyék ezt a bejelentést, a Square Enix bemutatta az első mozgóképet is a Dragon Quest XI nyugati változatáról, mely bár Japánban Nintendo 3DS-re és Nintendo Switch-re is megjelent, ezekről a portokról azonban egyelőre nem kaptunk bővebb részleteket.

Nézd nagyban ezt a videót!