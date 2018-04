Szeptemberben érkezik a Spider-Man, bemutatkozott a gyűjtői kiadás is

Ahogyan arra az Insomniac Games korábban felkészített minket, néhány perccel ezelőtt hivatalosan is lehullt a lepel a PS4-exkluzív Spider-Man megjelenési dátumáról, mely előbb jön, mint gondoltuk volna.





Amint ugyanis megtudtuk, minden idők legígéretesebb Pókember akciójátéka, amihez elindult az előrendelés is, sőt mi több, rögtön lehullt a lepel két speciális kiadásról.A standard változat mellett ugyanis érkezik egy, mely az alapjáték mellett egy premier utáni DLC csomaghoz, a The City That Never Sleeps-hez ad hozzáférést, ami egy teljesen új fejezettel bővíti az alapjátékot, benne egy új küldetéssel, ellenfelekkel és extra ruhákkal Póki számára.Ezen felül megismerkedhettünk a gyűjtői kiadás tartalmával is, így arészeként az alapjátékon túl hozzáférhetünk majd egy szuper Pókember szoborhoz, egy matricához, egy fémdobozhoz, egy a Titan Books által készített mini művészeti könyvhöz, valamint a Digital Deluxe kiadáshoz járó The City That Never Sleeps DLC-hez.Ha még mindig nem elegendő, amit olvastál, így a végén örömmel osztjuk meg veletek a Spider-Man előrendelői ajándékait is, ha tehát elővásároljuk az alkotást, kapunk cserébe pár extra ruhát, egy Spider-drone gadgetet, PSN avatárt, PSN témát és 5 extra skill pontot.

