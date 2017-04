Szeptemberben érkezik a Marvel vs Capcom Infinite, méghozzá ütős gyűjtői kiadással

A Capcom egy friss és látványos sztori trailer társaságában bejelentette, hogy egészen őszig kell várnunk arra, hogy a Marvel vs Capcom Infinite megjelenhessen végre, amiért cserébe legalább egy nagyon ütős gyűjtői kiadásban is megvehetjük majd a játékot.





Hogy pontosan mikor? A Capcom szerint, de ezen a napon PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is beroboghat majd, középpontjában a Marvel és a Capcom karakterei között zajló őrült bunyókkal, méghozzá az árkád verekedős játékok stílusában.A Capcom a dátum mellett lerántotta a leplet nyolc új karakterről is, ezáltal megtudtuk, hogy a Marvel oldaláról Ultron, Hulk, Hawkeye, Rocket Raccoon és Thor biztosan benne lesznek a játékban az eddigieken kívül, míg a Capcom részéről Strider Hiryu (Strider), Chris Redfield (Resident Evil) és Chun-Li (Street Fighter) erősítik a felhozatalt.Ezen felül lehullt a lepel továbbá a Marvel vs Capcom Infinite Deluxe és gyűjtői kiadásáról is. A Deluxe változat 90 dollárt kóstál majd, és ezért cserébe hozzáférést kapunk a 2017 Character Pass-hoz, vagyis legalább hat olyan karakterhez, akik csak később csatlakoznak a bunyókhoz.Ha a Deluxe Edition kevésnek tűnik, akkor érdemes megismerkedned a 200 dolláros Collector's Edition-nel, ami bár nem lesz éppen olcsó mulatság, ellenben, ezáltal Chun-Li, Vasember, Mega Man X és Captain Marvel, akik mellé LED fénnyel ellátott Infinity Stone replikák és egy fémdoboz is jár a csomaghoz.