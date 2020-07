Szeptemberben érkezik a From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution dokumentumfilm

Újabb különleges dokumentumfilm készítésébe kezdtek a Caulfield testvérek, akik az Amiga hőskorát bemutató alkotásuk után most a Sony-ról, a PlayStation-ről készítettek egy hasonlóan átfogó alkotást.

A film lényege, hogy a kezdetektől, azaz egészen 1994-től napjainkig áttekintse a legendás konzolgyártó, kiadó és játékfejlesztő történetét, amihez rengeteg, korábban még soha nem látott felvételt túrtak elő, és megannyi legendával készítettek interjút, mint amilyen Hideo Kojima, Mar Cerny vagy éppen Fumito Ueda.A From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution címet kapott műről egy friss kedvcsináló mellett derült fény arra, hogy megjelenése már itt van a kanyarban, ezáltal szeptember 7-én számíthatunk a bemutatójára a különféle online felületeken.

