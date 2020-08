Szeptemberben a magyarok is nyúzhatják a Microsoft felhő alapú szolgáltatását, a Project xCloudot

A Project xCloud, avagy a Microsoft felhő alapú gaming szolgáltatása a kezdetek óta pozitív kritikákat kap, holott még csak bétafázisban volt, és egészen azóta még izgalmasabb a sztori, amióta tudjuk, hogy beágyazzák totál ingyen a Game Pass Ultimate szolgáltatásba.

Most egy kicsit konkretizálták az éles premiert: szeptember 15-én rajtol el a végleges változat, ami 22 országban fog első körben debütálni -! Üröm az örömben, hogy az iOS-es felhasználók kimaradnak egyelőre, lévén kizárólag Androidon indul útjának most még az xCloud.Több mint száz játékkal rajtol a kínálat, többek között a Destiny 2-vel, a Halo: The Master Chief Collectionnel, a Gears 5-tel és még egy kazal szuper címmel, úgyhogy a Stadia felkötheti a gatyáját, innen nehéz lesz visszajönni.

Nézd nagyban ezt a videót!