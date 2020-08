Szeptember végétől nem lehet megvenni a Forza Horizon 3-at

A Microsoft bejelentette, hogy szeptember végétől ellehetetlenítik Forza Horizon 3 kapcsán a vásárlás lehetőségét, így ha valaki még le akar csapni a Playground Games harmadik autóversenyzős őrületére, az mielőbb tegye meg szeptember 28-ig.

Ennek örömére masszív leárazásban is részesítette a cég az alkotást a Microsoft Store-ban, hogy mindenkit elérjenek a játékkal, akit csak lehet. Természetesen, magyarán a komplett kollekció megszűnik létezni az online térben.Persze aki megveszi, vagy már korábbról rendelkezik a szoftverrel, az szabadon játszhat a Forza Horizon 3 -mal a továbbiakban is, viszont ettől függetlenül is sajnálatos, hogy egy ilyen fiatal címet kivesznek az online piacról.