Szeptember végétől nem lehet megvásárolni majd a Forza Horizon 2-t

A 2014-es Forza Horizon 2 életciklusa végéhez közeledik, lévén bejelentették, hogy hamarosan leveszik az online piactérről a játékot, ezzel ellehetetlenítve a játék és a DLC-k megvásárlását a jövőben.

Természetesen aki rendelkezik, vagy még beszerzi a játékot, az továbbra is tud majd játszani a Playground Games munkájával, illetve most, hogy a stuff ingyenesen beszerezhető a Games With Gold keretein belül, az is megtudja kaparintani, aki esetleg még szeretné magáénak tudni a játékot.Vélhetően annyira nem bánkódik senki, hiszen a Forza Horizon-játékok többnyire mindig az előző részeket fejlesztik kicsit tovább, ezáltal egy folytonos javulási görbe megfigyelhető a franchise darabjainál, de aki anno játszott vele, az mégiscsak nosztalgiával tekint vissza azokra a bizonyos megjelenés utáni időkre.