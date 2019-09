Szeptember végén talán megjelenési dátumot kap a The Last of Us Part 2

Izgalmas dolgok körvonalazódnak a The Last Of Us Part 2 háza táján, Geoff Keighley ugyanis világgá kürtölte, hogy nemsokára nagy bejelentések várhatók a Naughty Dog újdonságáról egy korábban betervezett médiaeseményen.

A Twitterre feltöltött fotó alapján ugyanis, amit általában akkor szoktak külön egy játékhoz tető alá hozni, ha a készítőknek nagy bejelentésük van.Bár nyilván lenne még részlet, amit szívesen megismernénk a The Last Of Us Part 2 kapcsán a premier előtt, azonban a legfontosabb megválaszolatlan dolog jelenleg a megjelenési dátumhoz kapcsolódik. Hamarosan viszont talán már ez sem lesz kérdés...