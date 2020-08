Míg a Nintendo Switch kínálatába már bekerült a Crysis Remastered , addig a stúdió úgy határozott, hogy a többi platformhoz kapcsolódó megjelenést elhalasztják , mivelhogy idejekorán jelezte a közönség, hogy lenne még mit finomítani a grafikán.

A PC-s, PS4-es és Xbox One-os megjelenés most hivatalos premierdátumot kapott, mely szerint, ennek örömére pedig kaptunk is egy tech-trailert, amin tüzetesebben szemügyre vehetjük az alkotás külcsínjét.Egy rakás funkció, effekt is felsorolásra kerül, amelyek habár többségben a PC-s verzióhoz kapcsolódnak, de néhányat az Xbox One X-en és a PS4 Prón is meg fogunk találni. Ti mit gondoltok, javult a szoftver kinézete, vagy nem sikerült túlzottan ütősen?

