Szemünket óvja a következő Windows frissítés

A Microsoft több szempontból is máshogy áll a jelenlegi operációs rendszeréhez, mint a korábbiakhoz, melynek legfőbb oka a felhasználók elégedettségének növelése, hiszen a Windows Vista és a Windows 8 is rengeteg kritikát kapott.





A Windows 10-et nagyon durván a felhasználók arcába nyomták, így most már nagyon sok gépen a vállalat legfrissebb rendszere fut, ami akár az utolsó Windows is lehet. Szerencsére a Microsoft óriási támogatást biztosít a Windows 10-nek, hiszen rengeteg frissítés érkezik hozzá, a kisebbek mellett pedig jövőre is kapunk több nagyobb csomagot.Vélhetően az egyik nagy csomag része lesz majd a nemrég feltűnő új funkció, amivel a szemünket kímélné a vállalat. A friss bétában ugyanis felbukkant aa beállítások között, melyet akár időzítve is használhatunk majd.Amint végleges lesz az új funkció, mindenki számára ajánlott lesz a használata, hiszen főként az alvás előtti órákban valóban kímélhetjük vele a szemünket. Persze nem csak asztali gépeknél jöhet jól ez a funkció, hanem laptopoknál, táblagépeknél vagy akár 2 az 1-ben gépeknél is, amiket akár közvetlenül az ágyban is sokan használnak.