Szemkápráztató előzetesen a Senua's Saga: Hellblade II első játékmenet videója

Még két évvel ezelőtt mutatkozott be a Ninja Theory hatalmas sikert elért Hellblade: Senua's Sacrifice folytatása a Senua's Saga, azonban most már végre valahára konkrét játékmenet is érkezett.

Ugyan sejthettük, hogy valamilyen formában részt fog venni a mentálisan zavarodott harcoslány történetének a folytatása, még ennek ellenére is kellőképpen ütősre sikerült első konkrét játékmenetbeli bemutatkozása.A kis gameplay trailer ugyan olyan nagyon sok újdonságot nem fed fel, amit már az előző etapban nem láthattunk volna, viszont remekül demózza, hogy, a hidegrázósan feszült hangulatról már nem is szólva.Viszont sajnos megjelenési dátummal tovább sem tud szolgálni a Ninja Theory, így a Senua's Saga: Hellblade II valamikor továbbra is a jövőben fog megjelenni. Öröm az ürömben, hogy az Xbox Game Pass szolgáltatásának azonnal a részese lesz a program.

