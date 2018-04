Bár a Far Cry 5 már megjelent, összességében kevesen mondhatják el magukról, hogy hozzájutottak a Father Edition névre keresztelt kiadáshoz, a kérdéses csomag ugyanis egyrészt limitált formában jelent meg, másrészt 160 dollárba került.

Amennyiben azonban mégis szeretnéd csorgatni a nyáladat erre a különleges kiadványra, akkor most van egy jó hírünk, lévén személyesen Greg Bryk,, aki ráadásul a valóságban is elképesztően formázza a kicsit zakkant karaktert.Ha tehát lemaradtál volna a Far Cry 5 gyűjtői kiadásáról, de szívesen megismernéd az extráit, az alábbi videóból mindent megtudhatsz a kérdéses csomagról.

Nézd nagyban ezt a videót!