Szellemirtók-játékon dolgozik a Friday the 13th fejlesztőcsapata

Raphael Saadiq zeneszerző és producer kiszivárogtatta idő előtt az információt, miszerint az IllFonic, avagy a Friday the 13th és a Predator: Hunting Grounds fejlesztőcsapata egy új alkotáson dolgozik.

Természetesen most is egy neves franchise játékosításán ügyködnek, méghozzá a Szellemirtókén. Így bizony, új Szellemirtók játék készül, ami pont jó időzítéssel robog be, tekintve hogyA hivatalos bejelentést még nem tette meg a fejlesztőcsapat, úgyhogy csak ceruzával írhatjuk fel a szivárgást, de elnézve a forrást, elég biztosra vehetjük, hogy csak idő kérdése, míg az IllFonic ténylegesen lerántja a leplet a készülő újdonságáról.