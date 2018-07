Szegény Yoshi-t kivágták a Super Smash Bros Ultimate német borítójáról

Bár Németország összességében már a diktatúrákat megszégyenítő cenzúrával veti rá magát minden egyes videojátékra, a borítókhoz azonban csak a legritkább esetben nyúlnak hozzá, pláne a Nintendo által forgalmazott családbarát termékek esetében.









A Super Smash Bros Ultimate kapcsán azonban mégis sikerült az ottani korbesorolási cenzoroknak csúnyán módosíttatni a játék német borítóját, amiről lekerült Yoshi, Mario hű társa, de természetesen nem azért, mert túl szexi, túl brutális, esetleg túl zöld lenne a németeknek.Az ok sokkal egyszerűbb és röhejesebb is egyben, lévén Yoshi kizárólag azért marad majd le a német változat borítójáról, mert, így mivel a sárga pockot nem akarták levenni, Yoshi repült, sőt még a cégért is kisebbre méretezték. Taps-taps!