Szegény Toad: egy pornósztár hozzá hasonlította Donald Trump nemi szervét

Több évtizedes pályafutása során Toad, a Super Mario-sorozat egyik legendás karaktere számtalan dolgot megért már, azonban túlzás nélkül most jutott el pályafutása mélypontjára, miután egy ismert ember péniszéhez hasonlították.

A történet Stormy Daniels-hez, egy ismert amerikai pornószínésznőhöz kapcsolódik, aki még 2006-ban került szexuális kapcsolatba Donald Trumppal - az amerikai elnök ekkor a feleségét is megcsalta -, melyen hónapokon át csámcsogtak a bulvármagazinok, de a téma természetesen nemsokára Stormy életrajzi botránykönyvében is kiemelésre kerül.Ennek a könyvnek a kéziratába sikerült beleolvasnia a napokban a The Guardian magazin munkatársainak, akik több megdöbbentő dolgot is találtak az írásban, de videojátékos szemmel egyetlen sztori ragadott meg minket, mégpedig az, hogy a pornósztárA színésznő egészen pontosan nem említette meg Toad-ot, csak a "toadstool" kifejezést használta, mely határozottan a Super Mario-játékok ismert karakterének fajtájára utal, majd utána egyértelműsítette is azzal a mondattal, miszerint zavarta, hogy egy olyan férfi szeretkezett vele, akinek a pénisze olyan, mint a Mario Kart gombakarakterének.