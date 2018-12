Szédületesen tartalmas modcsomagot készítettek a Watch Dogs-hoz

Egyszerűen elképesztőre sikeredett a Watch Dogs -hoz megálmodott Living_City névre hallgató mod, hiszen olyan bőséges tartalommal lett megáldva a pakk, ami után még azok is elégedetten csettintenek, akiknek egyébként tetszett már az alapjáték is.

Hogy mit is tartalmaz a kérdéses modcsomag? Nos, egyrészt teljesen új küldetések kerülnek a szoftverbe,, de véletlenszerű eventekkel is bővül a játék a Living_City által.Ezek lehetnek a háttérben zajló rendőrös üldözésektől kezdve a páncéloskocsival elhaladó bűnözőkig bezárólag mindenféle őrültség, illetve újfajta módokon tudjuk meghackelni a civileket, például felrobbanthatjuk a mobiljaikat.19 vörös zónával gazdagodik a Watch Dogs a mod által, ezeken a terepeken bűnözők járőröznek, akár el is vezethetjük hozzájuk a rendőröket, hogy egy orbitális leszámolás szemtanúi legyünk.Több belső tér is elérhetővé válik a játékos számára, olyanok is, amiket a kampány során már volt lehetőségünk meglátogatni, így akár tüzetesebben bejárhatjuk a börtönt is.Több mint egy évig készült a mod, a végeredmény pedig magáért beszél, így ha tovább szeretnél informálódni, vagy már kapásból töltenéd is le, látogass el a kapcsolódó portálra

