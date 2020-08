Szédületesen jól sült el a Wasteland 3 az első külföldi tesztek szerint

Már a korai beharangozó trailerek alapján is sejtettük, hogy a Wasteland 3 nem fog rosszul elsülni, azonban az első külföldi tesztek bebetonozzák ezt a prognózist, tekintve hogy elképesztően jó pontokat kap az alkotás.

Szinte minden aspektusában dicséret éri a játékot, sőt többen még arra is kitérnek, hogy remekül görgette tovább a fejlesztőcsapat az első két felvonás által lefektetett alapokat, így azontúl, hogy modernizálták a sorozatot, még a korai rajongóknak is kedveskednek az ismerős elemekkel. Íme a pontok:Windows Central - 5/5TheGamer - 5/5Wccftech - 9PCgamesN - 9CGMagazine - 9DualShockers - 9Shacknews - 9COGconnected - 90/100GameWatcher - 8.5Attack of the Fanboy - 4.5/5PC Invasion - 8.5PC Gamer - 84/100Spazio Games (Italian) - 8.3Game Revolution - 4/5Screen Rant -4/5Digital Trends - 4/5Trusted reviews - 4/5GamesRadar - 4/5Everyeye.it - 7.5