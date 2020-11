Szebb, jobb és gyorsabb is lett a Fortnite újgenerációs változata

Vélhetően senki sem kap szívinfarktust izgalmában attól a hírtől, hogy az Epic Games újgenerációs masinákra is elhozza majd a Fortnite élményét, de a csapat azért a rend kedvéért formálisan is bejelentette a dolgot, méghozzá konkrét részletek társaságában.

Így kiderült, hogy, az osztott képernyős móka is 60fps-ben pörög majd, de sokkal dinamikusabbak, telítettebbek, részletesebbek lesznek a helyszínek, miközben a töltési idők is javulnak, ami nem meglepő, hiszen jövőre már átállnak a játékkal az Unreal Engine ötödik generációjára.Persze hallottunk konzolspecifikus tulajdonságokról is, így például a Fortnite biztosan kihasználja PS5-ön a DualSense kontroller újdonságait, de a Home képernyőn választható játékmódok is megkönnyítik majd a rajongók dolgát, míg az Xbox Series S kapcsán az 1080p-t és a 60fps-t emelték ki a sajátosságok közül, valamint a kurrens generációhoz mérten gyorsabb töltési időket.