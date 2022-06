Szaúd-Arábia részesedést vásárolt a Gearbox és a THQ Nordic anyacégében

Szaúd-Arábia Közberuházási Alapja (PIF) a Mohammed bin Salman herceg által elnökölt részlege újabb videojátékos befektetést eszközölt, most nem kisebb cégbe tették be a lábukat és a pénzüket, mint a több céget is birtokló Embracer Group.

A cég a Gearbox, a Saber Interactive, a THQ Nordic és a Deep Silver, valamint a Square Enix jtöbb stúdiójának az anyacége, így jelentős kiadói tevékenységet lát el, az Embracer most olyan cégekkel került egy csoportba,, amelyekben a PIF-nek szintén van részesedése.Mohammed bin Szalmán herceggel kapcsolatban gyakran hallani, hogy rajong a videojátékokért, és a Call of Duty franchise a kedvence. A háttere azonban roppant ellentmondásos, a CIA például őt gyanúsítja egy újságíró meggyilkolásáért, miközben Szaúd-Arábia kormányzása alatt az ország hírhedten rossz emberi jogi helyzetét tartotta fenn.A Szaúd-Arábia befektetési portfóliójába a közelmúltban bekerült videojátékok azt sugallják, hogy az ország egyre inkább eltávolodik az olajpénzektől, mivel a világ egésze fenntarthatóbb energiát keres. A videojáték-befektetések mellett a PIF-nek részesedése van az Uberben, a Live Nation Entertainment nevű, élő eseményekkel foglalkozó konglomerátumban, és emellett a Newcastle United 80 százalékát is birtokolja.