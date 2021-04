A Ubisoft elérkezettnek látta az idejét, hogy lelője több játékának a szerverét is - természetesen nem az újabb darabok közül válogattak, hanem egészen a klasszikus alkotásokig nyúltak vissza, és egy kicsit kitakarítottak közöttük.

Az alábbi listán szereplő címeket egyedül továbbra is tolhatjuk, ellenben az online funkciók megszűnnek létezni. Június elsejétől kezdve lövik ki ezeket PC-n, és sajnos akad közöttük olyan, ami a tősgyökeres rajongókat igencsak rosszul érinthető, de lessétek meg ti magatok is a felsorolást:Assassin's Creed 2Prince of Persia: Forgotten SandsFar Cry 2Anno 1400Might & Magic - Clash of HeroesSplinter Cell ConvictionThe Settlers 7Might & Magic X - Legacy