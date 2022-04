Számítógépes játékokhoz keres vezető igazgatót a Sony

Minden jel arra utal, hogy szeretné szélesebbre tárni kapuit a Sony a számítógépes játékok felé, lévén egy olyan álláshirdetést adtak fel, ami minden tekintetben pontosan erre kíván utalni.

A Sony ugyanis most éppen egy számítóépes tervezésért és stratégiáért felelős vezető igazgatót keres, amivel határozottan az a céljuk, hogy globális viszonylatban optimalizálják és növeljék az általuk készített PC-s játékok eladásait, hiszenPéldának okáért a múltban a Death Stranding, a Horizon: Zero Dawn, sőt még a God of War is sikeres rajtot vett a platformon, de az Uncharted: Legacy of Thieves Collection egyaránt útban van a platformra, tehát nem csoda, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítanak rá.