Szakíthat a külső nézettel a The Last of Us Part 2 után a Naughty Dog

Bár a Naughty Dog kapcsán jelenleg mindössze annyi ismert, hogy a The Last Of Us Part 2 elkészítésén munkálkodnak gőzerővel, azonban ne felejtsük el, hogy a csapat a háttérben már legalább egy bejelentésre váró projekttel is rendelkezik, ami talán szakíthat a hagyományokkal.

A Naughty Dog ugyanis eddig a külső nézetes alkotások egyik szinonimája volt, azonban Neil Druckmann, a The Last Of Us Part 2 kreatív igazgatója a Las Vegas-i D.I.C.E. Summit alkalmából egy live stream során arról beszélt, hogy a stúdió nagyon nyitott arra, hogy újabb dolgokat valósítsanak meg a következő játékkal.Druckmann kiemelte például, hogy bár neki is a külső nézetes perspektíva a kedvence, mert ilyenkor az ember közelebb kerülhet a karakterhez, azonban vannak olyan játékok - elmondása szerint például az erős történetre építő kalandok -, amikorNeil elmondta, hogy amikor annak idején belevágtak a The Last of Us munkálataiba, sokat agyaltak azon, hogy belső vagy külső nézetessé tegyék alkotásukat, de végül utóbbi mellett döntöttek, azonban a megszokotthoz képest egy közelebbi kameranézetet alkalmazva az intimebb megvalósítás érdekében.Ez már szerinte majdnem belső nézetes élményt adott, azonban hozzátette, hogy a The Last Of Us Part 2 után érkezőezen a téren, így nem kizárt, hogy most tényleg szakítanak majd a külső nézettel.