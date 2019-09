Sword Art Online: Alicization Lycoris TGS 2019 trailer

A Tokyo Game Show 2019 alkalmából a Bandai Namco egy ordítozós trailert állított össze a Sword Art Online: Alicization Lycoris -ról, mint a népszerű anime alapján készülő legújabb videojátékról, melyről főként átvezetőket vehetünk most szemügyre.

Ez nem meglepő, hiszen a játék még nagyon korai fejlesztési stádiumban van, de arra már most mérget vehetünk, hogy Kirito, Eugeo és Alice visszatérő karakterekként fontos szerepet kapnak majd a sztoriban, de Cardinal ésA projekt korai állapotát jól tükrözi, hogy a Bandai Namco egyelőre nem jelentett be hozzá pontos megjelenési dátumot, csak annyi biztos, hogy a Sword Art Online: Alicization Lycoris PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megjelenhet valamikor jövőre.

