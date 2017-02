Kellemes meglepetéssel szolgált a mai napon a Netherrealm Studios csapata az Injustice 2 kapcsán, lévén kiderült, hogy a kérdéses verekedős játékban maga Swamp Thing, alias a Mocsárlény is megtalálható lesz majd.

Swamp Thing összességében egy meglepően mellőzött karaktere a DC univerzumnak, habár az elsők között volt, akiről mozifilm készült, hovatovább a háttérben most is készül olyan film, a Justice League Dark, amelyben főbb szerepet kaphat, így az Injustice 2 -ben is többszörösen indokolt a visszatérése.Az alábbiakban ráadásul, amint többek között Robinnal harcol egy nagyot. Megjelenik május 16-án PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!