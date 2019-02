Survival módra és új karakterekre utaló fájlokat találtak az Apex Legends adatbányászai

Az adatbányászok természetesen az Apex Legends -re is úgy rászálltak, mint gyöngytyúk a takonyra, miáltal kapunk egy képet arról, hogy vajon milyen irányba mehet a kérdéses battle royale az érkező frissítésekkel.

A játék fájljai között egy bizonyos, mely támogat egy Spectator, azaz néző módot, és kommentátor NPC-ket is, akik a játékosoknak szurkolnak a menetek során. Továbbá egy Replay funkciót is rebesgetnek, ami vagy a meccsek teljes értékű visszajátszását, vagy egy olyan lehetőséget jelent, amivel megnézhetjük halálunk után, hogy hogyan végzett velünk ellenfelünk.Új karaktereket illetően is jöttek friss infók, lévén egy Octane nevezetű figurára utaló adatokra leltek az adatbányászok, aki valamiféle injekció birtokában van, melynek funkciója még nem tisztázott, illetve egy Wattson nevű karakter is jöhet, akinek a képessége egy lerakható "Tesla Trap", jelentsen ez bármit is a gyakorlatban.Végül pedig exkluzív Twitch Prime tartalmakra is számíthatunk, jelenlegi ismereteink szerint egy Pathfinder skinre és öt Apex Packre jogosít fel a szóban forgó tagság. Hab a tortán:, csak itt egy kisebb osztaggal.