Sully bajuszán megy a poénkodás az Uncharted-film új trailerén

Azok, akik izgatottan várják az Uncharted-filmet, kaptak egy kis korai karácsonyi ajándékot, lévén egy vadonatúj trailer látott napvilágot a hamarosan érkező Tom Holland-filmről, ami elég sokat megmutat abból, hogy mire számíthatnak a mozilátogatók.

Az új trailer azt mutatja be, hogy a két főszereplő hogyan találkozik először ezen a bizonyos küldetésen, bár úgy tűnik, nem ez az első alkalom, hogy összefutnak. A kettejük közötti korkülönbségre a trailerben többször is utalnak, a csúcspontot Sully hirtelen új bajuszával kapcsolatos vicc jelenti.Ez a poén úgy tűnik, hogy egyenesen az Uncharted videojáték karakterére utal, és arra a megjelenésre, amellyel a játékosok a legjobban ismerik őt. Azok a rajongók, akik csalódtak Sully hiányzó bajusza miatt, valószínűleg örülni fognak ennek a viccnek, hogy legalább ennyivel is utalnak rá.

