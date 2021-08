Suda51 arra utalgat, hogy a No More Heroes 3 a sorozat utolsó darabja

Frissen megjelent a No More Heroes 3 a Grasshopper Manufacture dirigálásában, azonban könnyen meglehet, hogy ez volt a széria utolsó epizódja - legalábbis a sorozat atyja, Goichi "Suda51" Suda nagyon erre célozgat.

Emberünk a játék hivatalos Twitter fiókján tett közzé egy üzenetet, miszerint a No More Heroes 3 -ban Travis Touchdown végre elérkezik útja végéhez a végső csatájával. Ez persze nem jelenti azt konkrétan, hogy biztosan vége a No More Heroes franchise-nak, ugyanakkor a rendezőúr szavaiból ítélveHa még így is történik, elég valószínű, hogy spin-offok formájában még folytathatják a franchise-t, tekintve hogy általában ilyenkor ez szokott lenni a módi.