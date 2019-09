A napokban lezajlott PAX West 2019 alkalmából a Streets of Rage 4 is újra megmutatta magát mozgás közben, így amennyiben szerettük a korábbi részeket, most megismerhetjük a legenda feltámadását.

Merthogy a Streets of Rage 4 gyakorlatilag, ezáltal egy szuper kis beat em up várható a cím alatt, melyben egyedül, vagy egy barátunk oldalán kell halomra zúzni a nekünk feszülő ellenfeleket.Ha megtetszett a látvány, a Dotemu egyelőre sajnos még nem jelentett be pontos megjelenési dátumot a Streets of Rage 4 kapcsán, de az biztos, hogy PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is érkezik.

