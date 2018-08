Streaming platformot indít a Valve

Az elmúlt hónapokban a Valve roppantmód elvan az Artifact című játékukkal, azonban úgy tűnik, hogy közben sem lógatják a lábukat, már ami az űjdonságokat illeti, lévén új platformmal szándékoznak beszállni a streaming buliba.









A vállalat a napokban bejegyeztette a Steam.tv domain nevet, ami már alapjáraton bizakodásra adott okot,, néhány szemfüles felhasználó még így is tudott lőni néhány képet a felületről.Jóval fejlettebbnek ígérkezik a Steam TV, mint az eddigi stream szolgáltatásuk, barátainkkal is tudunk chatelni, miközben élő közvetítést nézünk, sőt mi több, még hangalapú kommunikációra is van lehetőség, bár utóbbit egyelőre a Google Chrome nem támogatja. Könnyen elképzelhető, hogy a Steam TV csak lehetőséget biztosít majd rá, hogy barátainkkal közösen nézzünk közvetítéseket, ez viszont még a jövő zenéje, valószínűleg hamarosan többet is megtudunk.