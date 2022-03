Óriási hírünk van azoknak a Far Cry 6 -rajongóknak, akik ráadásul odáig vannak a Stranger Things-sorozatért is, hiszen néhány napon belül a Netflix misztikus múltidézése egy crossover részeként bekerül a játékba.

Korábban az alkotás több ilyen crossovert is kapott - Danny Trejo és Rambo is befutott hozzá -, a holnapi naptól pedig The Vanishing név alatt egy olyan küldetéssorozat válik elérhetővé benne, amit egyenesen a Stranger Things ihletett.A mini-bővítmény, további érdekesség pedig, hogy aki csak kipróbálná, most annak is lehetősége lesz rá, hiszen március 24. és 27. között átmenetileg ingyen élvezhető lesz a játék.