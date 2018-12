Természetesen az ünnepek után sem fog megállni az élet, a Sony már le is leplezte, hogy miféle ajándékokkal kívánják megindítani a PS Plus 2019-es évét, íme a játékok, melyeket egy előfizetésért cserébe bezsákolhatsz majd.

Komolyabb címeket most sem sikerült beválogatni a csomagba, talán aaz, ami a leginkább kiemelkedik ezek közül, illetve ha valaki nem tripla-A címet vár, akkor ais megfelelő időtöltés lesz, de azért valljuk be, ennél erősebb felhozatalra számítottunk. Mutatjuk a teljes listát: Steep (PS4)Portal Knights (PS4)Zone of the Enders HD Collection (PS3)Amplitude (PS3)Fallen Legion: Flames of Rebellion (PS Vita, Cross Buy with PS4)Super Mutant Alien Assault (PS Vita)

